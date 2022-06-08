Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Росія хоче вирівняти лінію фронту по лівому березі річки Сіверський Донець, щоб використати ці переваги для можливості її форсування. Розв'язати питання просування надалі, якщо у них залишаться ресурси й вони без паузи, без доукомплектування зможуть це зробити. Росія не припиняє обстрілювати та підходити до траси Лисичанськ - Бахмут. Існують ризики, але вона не контролюється військами Росії. Вони намагаються взяти її під повний контроль з районів Гірське та Золоте - це південніше від Сєверодонецька. Там ворог теж намагається просуватися, але успіхів не має. Те, що тримається Сєверодонецьк і ЗСУ можуть переходити в контратаку свідчить, що ворога не просто вимотують. Це свідчить, що ворог кинув великі сили й не може взяти під повний контроль місто", - зауважив Мусієнко.



Також військовий експерт додав, що захисники стримують на собі велике угруповання сил противника. Фланги з Півночі й Півдня наші сили тримають, щоб не дати взяти в оточення Сєверодонецьк.



"Сєверодонецьк може перетворитися на Сталінград, за який будуть йти нищівні бої. Українські сили намагаються зробити все, щоб надати підкріплення. Дати підмогу та більше зброї нашим захисникам у Сєверодонецьку і Лисичанську", - підсумував Мусієнко.

Російські загарбники планують форсувати річку Сіверський Донець, аби створити плацдарм для наступу. Місто Сєверодонецьк рашисти не контролюють

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb