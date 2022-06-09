На Херсонщині ворог почав використовувати ще більше артилерії, - полковник Костенко
Полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що на Херсонщині значних змін не відбулося, українська та російська сторони знаходяться в обороні
Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".
Роман Костенко повідомив, що оперативна ситуація на Херсонщині сильно не змінилася за останній тиждень.
"Я раніше говорив, що ворог застосовує багато артилерії, а зараз почав ще більше. Активно використовує реактивну артилерію і намагається завдавати ударів з дальніх дистанцій. Саме такої тактики дотримується противник, але якщо противник підходить ближче, то наші їх відразу знищують. Українські війська на деяких ділянках намагаються проводити активні дії. Також ворог діє локально, щоб вишукувати наші слабкі місця в обороні. Але в цілому й одна, і друга сторона знаходяться в обороні", – прокоментував полковник.
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