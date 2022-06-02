Цю війну назвуть ракетно - артилерійською, - полковник Костенко

Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на Еспресо.

"На Півдні країни йдуть локальні бої на лінії зіткнення. На деяких напрямках є сіра зона. В цій сірій зоні можна маневрувати. Це робить і противник і наші війська, для займання кращих позицій та оборони. Зараз це називають контрнаступом, або наступальною операцією. Це глобальне слово. Насамперед це локальні бої у сірих зонах за окремі населення, для зайняття кращих позицій й створення умов для подальшого переходу до наступу", - пояснив Костенко.



Також полковник СБУ додав, що називати події на Півдні контрнаступом не зовсім вірно. Тому, що контрнаступ проводиться тоді, коли є наступ противника.



"Ці локальні бойові дії носять більш жорсткий характер.Наші військові б’ються. На місці не стоять. Ми активно намагаємося йти вперед. ДРГ противника намагаються вклинюватися у нашу оборону для того, щоб шукати слабкі місця. Невеликі групи противника теж намагаються намацувати оборону. Артилерія ворога гатить по нас з ранку до вечора - ми відповідаємо. Я думаю, що цю війну назвуть ракетно - артилерійською. Тому що, все вирішує артилерія та ракетні війська. А вже потім іде авіація та інші типи військ", - зауважив Костенко.