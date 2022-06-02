Генштаб ЗСУ назвав пріоритетні цілі Росії на наступному етапі війни в Україні
Ворог концентрується на авіа- й ракетних ударах, нищенні інфраструктури і логістичних центрів та відрізанні України від морів
Про них у телеграмі Міноборони розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.
За оцінкою Генерального штабу ЗС України невдовзі для РФ пріоритетом будуть наступні цілі:
- нарощування інтенсивності застосування авіа- та ракетних ударів по цивільних та військових обʼєктах по всій Україні;
- продовження тотального знищення критичної інфраструктури та мирного населення;
- надалі здійснити оточення та знищення угруповання Обʼєднаних сил, створення стійкого сухопутного коридору з Ростовської області до АР Крим, далі — до Придністровʼя. І як результат — позбавити Україну виходу до Чорного та Азовського морів;
- виявлення маршрутів логістичного забезпечення та знищення складів із технікою і боєприпасами та зрив постачання техніки від Західних партнерів.
Не дивлячись на ці наміри, військові експерти зазначають, що в Росії немає технічного потенціалу для масованого ракетного обстрілу України. Те ж саме і щодо авіації: Росія розраховувала на панування у повітрі, але зараз боїться літати.
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