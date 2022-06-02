В Росії немає технічного потенціалу для масованого ракетного обстрілу України, - військовий експерт Киричевський
Військовий експерт Defence Express Іван Киричевський переконаний, що Росія немає технічної можливості для масованого ракетного обстрілу території України через невелику кількість носіїв крилатих ракет
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"В історії про можливий масований обстріл України з боку Росії є два важливі моменти - воєнно-технічний та політичний. Воєнно-технічний полягає в тому, що територія України постійно обстрілюється Росією. Сьогодні вночі 8 крилатих ракет було випущено по залізничній інфраструктурі Львівщини. Є нові жертви серед цивільного населення. Влаштувати саме масований обстріл території України в Росії немає технічної можливості. Оскільки в них немає великої кількості носіїв крилатих ракет, або вони не здатні їх вивести", - пояснив Киричевський
Киричевський пояснив, що в статті New York Times, де написали, що постачання західної зброї для України може призвести до масованого ракетного обстрілу є політичний підтекст
"В тій самій New York Times писали про те, що Україна має відмовитись від спротиву. Мовляв, росіяни мають багато ресурсів, щоб ми могли їх перемогти. Тому, я вважаю, що те, що вони написали про постачання західної зброї є продовженням цієї лінії. Тобто, якщо ви будете продовжувати опиратись, то вам ще будуть прилітати ракети. Тому, якщо так очікують масовані ракетні обстріли, то тоді що це було сьогодні вночі!?", - додав експерт
- У середу ввечері, 1 травня, у період з 22:45 по 22:55 ракетних ударів зазнала залізнична інфраструктура у Стрийському та Самбірському районах. Влучили чотири крилаті ракети ворога, які запускали з акваторії Чорного моря
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