Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"В історії про можливий масований обстріл України з боку Росії є два важливі моменти - воєнно-технічний та політичний. Воєнно-технічний полягає в тому, що територія України постійно обстрілюється Росією. Сьогодні вночі 8 крилатих ракет було випущено по залізничній інфраструктурі Львівщини. Є нові жертви серед цивільного населення. Влаштувати саме масований обстріл території України в Росії немає технічної можливості. Оскільки в них немає великої кількості носіїв крилатих ракет, або вони не здатні їх вивести", - пояснив Киричевський

Киричевський пояснив, що в статті New York Times, де написали, що постачання західної зброї для України може призвести до масованого ракетного обстрілу є політичний підтекст

"В тій самій New York Times писали про те, що Україна має відмовитись від спротиву. Мовляв, росіяни мають багато ресурсів, щоб ми могли їх перемогти. Тому, я вважаю, що те, що вони написали про постачання західної зброї є продовженням цієї лінії. Тобто, якщо ви будете продовжувати опиратись, то вам ще будуть прилітати ракети. Тому, якщо так очікують масовані ракетні обстріли, то тоді що це було сьогодні вночі!?", - додав експерт

У середу ввечері, 1 травня, у період з 22:45 по 22:55 ракетних ударів зазнала залізнична інфраструктура у Стрийському та Самбірському районах. Влучили чотири крилаті ракети ворога, які запускали з акваторії Чорного моря

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb