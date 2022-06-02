Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на Еспресо.



"Погано, що у нас великі кордони з нашими ворогами. З Білоруссю -1800 метрів, з Росією близько 3000 метрів. Але у нас ще є кордони з цивілізованим світом. Вони досить великі. Через них ми можемо отримувати зброю. У Росії був план, що вони повністю візьмуть панування та перевагу у повітрі. Вони розраховували, що навіть балансу не буде. Але ми своїм ППО знищили велику їх частину. Зараз вони бояться літати. Тому, на деяких ділянках у них є легка перевага, на деяких ділянках є наша перевага. В основному у нас паритет по авіації. Це взагалі нонсенс. На це ніхто не розраховував. Росія думала, що за допомогою своїх ППО й авіації знищить всю систему ППО й авіацію України. Такого не сталося. ЗСУ вистояли й зараз тримають українське небо, не даючи можливість забрати контроль", - підкреслив Костенко.



Полковник СБУ також додав, що ФСБ та ГРУ Росії націлені на всі кордони та країни для виявлення шляхів постачання зброї в Україну.



"Добре відношення до нас майже усіх прикордонних країн дає нам можливість отримувати допомогу він партнерів. Дає можливість мати достатньо каналів, через які зброя може потрапити до України. Це показує, як важливо бути у союзі та співдружності. Думаю, що ФСБ та ГРУ Росії націлені по всіх кордонах, по всіх країнах для того, щоб виявити шляхи, час та місця постачання зброї. Пересування на рубежі для того, щоб знищувати. Але зброя потрапляє на позиції, працює та знищує ворога", - наголосив Костенко.

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