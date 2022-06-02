M142 Himars: яку зброю США відправить Україні

Пояснення опублікувало видання The Guardian.

Видання повідомляє, що високомобільна артилерійська ракетна система може вражати російські цілі на відстані до 50 миль (80 км). І Україна, і Росія вже використовують РСЗВ, але Himars має чудову дальність і точність.

Система M142 Himars (High Mobility Artillery Rocket System) — це модернізована, легша та більш маневровна версія гусеничної РСЗВ M270, розробленої в 1970-х роках для військ США та союзних сил.

Підрозділи Himars мають одну попередньо завантажену капсулу з шести керованих ракет калібру 227 мм (M270 несе дві капсули) або одну велику капсулу, завантажену тактичною ракетою армійської тактичної ракетної системи (ATACMS). США не нададуть Україні ATACMS, дальність якої становить 300 км.

З невеликим екіпажем Himars можуть запустити капсулу та завантажити нову за лічені хвилини, без допомоги інших транспортних засобів. Військовим знадобиться певна підготовка.

Himars надасть українським військовослужбовцям можливість завдавати удари в тилу Росії та на відстанях, які краще захищені. Ракети з GPS-керуванням, якими стріляє Himars, мають дальність дії приблизно вдвічі більше, ніж у гаубиць M777, які США нещодавно надали українським військам.

Президент США написав у New York Times, що сучасні ракети дозволять українцям "точніше вражати ключові цілі на полі бою в Україні". Проте США планують обмежити дальність ракет, які вони надають Україні, щоб уникнути їх використання для ураження цілей глибоко всередині Росії.

"Ми не збираємося посилати в Україну ракетні системи, які можуть завдати удару по Росії", – сказав Байден.

Після вторгнення Росії 24 лютого США чутливо ставилися до будь-яких дій для підтримки Києва, які могли б спровокувати Москву вивести війну за межі кордонів України.

The Guardian повідомляє, що Україна кілька разів використовувала власні ракети, безпілотники та гелікоптери для ураження довколишніх російських цілей у сусідніх Курській та Бєлгородській областях. Якби США надавали ATACMS, вони теоретично мали б можливість завдати ударів по основних російських міських центрах і військових базах, включаючи аеродроми, з яких починаються атаки на Україну.

"Українці дали запевнення, що не будуть використовувати ці системи проти російської території", – сказав американський чиновник.

1 червня Байден оголосив, що США передадуть Україні ракетні системи для точних ударів всередині країни.

У Пентагоні розкрили деталі оголошеного президентом Джо Байденом нового пакету допомоги для України вартістю 700 млн доларів. Це вже одинадцятий пакет військової допомоги для України із запасів Пентагону з серпня 2021 року.

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