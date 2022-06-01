Байден оголосив, що США передадуть Україні ракетні системи для точних ударів всередині країни
Сполучені Штати Америки в рамках нового пакету військової допомоги - передадуть Україні ракетні системи для точних ударів всередині країни
Про це Джо Байден написав у своїй колонці на New York Times.
Україна отримає артилерійські ракетні системи, які можуть точно вражати ворожі цілі на відстані до 80 км.
"Ми надамо українцям більш досконалі ракетні системи і боєприпаси, які дозволять їм більш точно вражати ключові об'єкти на полі бою в Україні", - написав президент США.
У рамках нового пакету військової допомоги ЗСУ отримають сучасне озброєння, зокрема протитанкові ракети Javelin, зенітні ракети Stinger, потужні артилерійські та високоточні реактивні системи, радари, безпілотники, гелікоптери Мі-17 та боєприпаси.
"Стояти поруч з Україною в її скрутну годину – це не просто правильно. У наших життєво важливих національних інтересах є забезпечення мирної та стабільної Європи та чітко дати зрозуміти, що сила не є правильною. Якщо РФ не заплатить високу ціну за свої дії, вона пошле сигнал іншим потенційним агресорам, що вони теж можуть захопити території та підпорядкувати інші країни", - пише Байден.
- WSJ 27 травня повідомив, що адміністрація Джо Байдена вже цього тижня оголосить про надання Україні ракетні системи далекого радіусу дії.
- Водночас міністерство оборони США заявило, що остаточне рішення ще не ухвалено.
- У суботу, 28 травня, The New York Times повідомив, що адміністрація президента США Джо Байдена схвалила постачання Україні РСЗВ великого радіусу дії.
- Також вночі на 31 травня стало відомо, що президент США не відкидає постачання Україні РСЗВ, але остаточного рішення ще не ухвалено, зокрема і щодо того, які саме ракети до них будуть надані.
- Білий дім не дійшов згоди з Євросоюзом щодо залучення заморожених активів РФ для відбудови України.
- Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що держава надаватиме України зброю для захисту своєї територіальної цілісності.
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