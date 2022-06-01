Про це Джо Байден написав у своїй колонці на New York Times.

Україна отримає артилерійські ракетні системи, які можуть точно вражати ворожі цілі на відстані до 80 км.

"Ми надамо українцям більш досконалі ракетні системи і боєприпаси, які дозволять їм більш точно вражати ключові об'єкти на полі бою в Україні", - написав президент США.

У рамках нового пакету військової допомоги ЗСУ отримають сучасне озброєння, зокрема протитанкові ракети Javelin, зенітні ракети Stinger, потужні артилерійські та високоточні реактивні системи, радари, безпілотники, гелікоптери Мі-17 та боєприпаси.

"Стояти поруч з Україною в її скрутну годину – це не просто правильно. У наших життєво важливих національних інтересах є забезпечення мирної та стабільної Європи та чітко дати зрозуміти, що сила не є правильною. Якщо РФ не заплатить високу ціну за свої дії, вона пошле сигнал іншим потенційним агресорам, що вони теж можуть захопити території та підпорядкувати інші країни", - пише Байден.

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