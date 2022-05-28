Білий дім схвалив постачання Україні РСЗВ великого радіуса дії, - New York Times

Про це повідомляє The New York Times.

За даними видання, відповідне рішення вже ухвалено, а офіційного про постачання Україні РСЗВ M31 GMLRS можуть оголосити наступного тижня.

Джерела зазначають, що США також можуть надати Україні РСЗВ HIMARS на колісному шасі.

Наразі незрозуміло, скільки таких систем передасть США. Джерело видання повідомило, що зброя може опинитися в Україні впродовж кількох тижнів. У Вашингтоні вважають, що українським військовим буде потрібно щонайменше тиждень навчання, щоб почати їх використовувати.

HIMARS здатні нести контейнер, завантажений шістьма ракетами GMLRS, або однією більшою керованою ракетою, і можуть швидко переміщатися після пострілу. Блок із шести ракет GMLRS можна запустити за секунди, і він здатний завдати мети такої самої шкоди, як і бомбовий авіаудар.

Джерело видання зазначає, що зволікання із постачанням РСЗВ великого радіуса дії було викликано бажанням Вашингтона зобов'язати Україну не завдавати ударів вглиб території Росії.

WSJ 27 травня повідомив, що адміністрація Джо Байдена вже наступного тижня оголосить, що направить в Україну ракетні системи далекого радіусу дії.

Водночас Міністерство оборони США заявило, що остаточне рішення ще не ухвалено.

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