Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на анонімне джерело в адміністрації Байдена.

"РСЗВ (ракетні системи залпового вогню. - Ред.) розглядаються, але на столі немає пропозицій з можливостями дальнього удару", – сказав чиновник на умовах анонімності.

Раніше у понеділок, 30 травня, Байден заявив журналістам, що Сполучені Штати "не збираються надавати Україні ракетні системи", які можуть досягати Росії, виключаючи спеціальні ракети, які можуть досягати більшої відстані.