Байден не виключає надання Україні ракетних систем, - The Washington Post
Президент США не відкидає постачання Україні реактивної системи залпового вогню, остаточного рішення ще не ухвалено
Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на анонімне джерело в адміністрації Байдена.
"РСЗВ (ракетні системи залпового вогню. - Ред.) розглядаються, але на столі немає пропозицій з можливостями дальнього удару", – сказав чиновник на умовах анонімності.
Раніше у понеділок, 30 травня, Байден заявив журналістам, що Сполучені Штати "не збираються надавати Україні ракетні системи", які можуть досягати Росії, виключаючи спеціальні ракети, які можуть досягати більшої відстані.
Це, однак, залишає відкритою можливість того, що адміністрація надішле Україні РСЗВ із ракетами меншої дальності.
За словами The Washington Post, заступник голови ради безпеки Росії Дмитро Медведєв назвав цей коментар Байдена "раціональним".
Останніми днями рада національної безпеки США обговорювала, як допомогти Києву захиститися, не провокуючи російську помсту американським силам або союзникам.
За даними армії, звичайні ракети, випущені РСЗВ, мають дальність дії близько 43 миль (близько 70 км). Тип ракет, які Сполучені Штати, ймовірно, не надсилатимуть, називається армійською тактичною ракетною системою, яка може вражати набагато далі, до 186 миль (до 300 км).
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