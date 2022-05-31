Ми не надаємо жодної зброї, яка б дозволила українцям атакувати РФ з України, - посол США в ООН
Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що держава надаватиме України зброю для захисту своєї територіальної цілісності
Про це вона заявила на брифінгу в ООН, пише ЄП з посиланням на CNN.
"Ми не надаємо жодної зброї, яка б дозволила українцям атакувати Росію з території України. І президент Байден ясно дав зрозуміти, що ми не збираємося ставати стороною у війні, але ми підтримуватимемо зусилля України щодо захисту власного суверенітету та територіальної цілісності", - зазначила Томас-Грінфілд.
- WSJ 27 травня повідомив, що адміністрація Джо Байдена вже цього тижня оголосить про надання Україні ракетні системи далекого радіусу дії.
- Водночас міністерство оборони США заявило, що остаточне рішення ще не ухвалено.
- У суботу, 28 травня, The New York Times повідомив, що адміністрація президента США Джо Байдена схвалила постачання Україні РСЗВ великого радіусу дії.
- Також вночі на 31 травня стало відомо, що президент США не відкидає постачання Україні РСЗВ, але остаточного рішення ще не ухвалено, зокрема і щодо того, які саме ракети до них будуть надані.
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