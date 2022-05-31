Про це вона заявила на брифінгу в ООН, пише ЄП з посиланням на CNN.

"Ми не надаємо жодної зброї, яка б дозволила українцям атакувати Росію з території України. І президент Байден ясно дав зрозуміти, що ми не збираємося ставати стороною у війні, але ми підтримуватимемо зусилля України щодо захисту власного суверенітету та територіальної цілісності", - зазначила Томас-Грінфілд.

WSJ 27 травня повідомив, що адміністрація Джо Байдена вже цього тижня оголосить про надання Україні ракетні системи далекого радіусу дії.

Водночас міністерство оборони США заявило, що остаточне рішення ще не ухвалено.

У суботу, 28 травня, The New York Times повідомив, що адміністрація президента США Джо Байдена схвалила постачання Україні РСЗВ великого радіусу дії.

Також вночі на 31 травня стало відомо, що президент США не відкидає постачання Україні РСЗВ, але остаточного рішення ще не ухвалено, зокрема і щодо того, які саме ракети до них будуть надані.