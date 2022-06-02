Велика Британія надасть Україні далекобійні ракетні системи M270, - міністр закордонних справ

Про це пише CNN з посиланням на слова міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса.

Видання зазначає, що цей крок був "тісно узгоджений" з рішенням Сполучених Штатів надати Україні свою високомобільну артилерійську ракетну систему (HIMARS).

"Велика Британія підтримує Україну і взяла на себе провідну роль у забезпеченні героїчних військ життєво важливою зброєю, необхідною для захисту своєї країни. У міру того, як змінюється тактика Росії, має змінюватися і наша підтримка України. Ці високоздатні реактивні системи залпового вогню дозволять нашим українським друзям краще захистити себе від жорстокого використання Росією далекобійної артилерії, яку сили Путіна використовували без розбору, щоб зруйнувати міста",- сказав Воллес.

Британський уряд також додав, що українським військовим допоможуть опанувати пускові установки у Великій Британії.

1 червня Байден офіційно підтвердив надання Україні систем залпового вогню.

У Пентагоні розкрили деталі оголошеного президентом Джо Байденом нового пакету допомоги для України вартістю 700 млн доларів.

Збройним силам знадобиться близько трьох тижнів, щоб навчитися використовувати ракетні системи, які передадуть США.

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