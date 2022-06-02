Росіяни змушені проводити часті ротації через виснаження особового складу, - Одеська ОВА

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко.

За його словами, близько 40% росіян відмовляються повертатись у зону бойових дій.

"За наявною інформацією, через високе виснаження особового складу та низький морально-психологічний, стан окупанти вимушені проводити часті ротації. При цьому від 30 до 40% окупантів, які вертаються з України живими, відмовляються повертатись у зону бойових дій. Через це російська влада вимушена відправляти до нас свіжі, необстріляні, частини, які після зустрічі з нашими Збройними силами, також швидко втрачають свій бойовий потенціал", - сказав він.

Максим Марченко також повідомив про випадки самогубства у лавах армії РФ.

"Ті, кого залишають тут на довший строк, не витримують та самоусувають себе від життя, роблячи роботу наший військових трошки легшою", - додав очільник ОВА.

30 травня російська армія випустила 3 ракети по мосту через Дністровський лиман у Затоці Одеської області, це п'ятий обстріл споруди.

В ОК "Південь" вважають, що немає ознак підготовки десантної операції в Одеській області, але можлива висадка ДРГ на берег, чи в гирло Дунаю.

1 червня мешканців Одеси попередили про загрозу ракетних ударів із російської стратегічної авіації та корабля у Чорному морі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb