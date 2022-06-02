Росіяни змушені проводити часті ротації через виснаження особового складу, - Одеська ОВА
Росіяни проводять ротації через високе виснаження особового складу та їхній низький морально-психологічний стан. Є випадки самогубства
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко.
За його словами, близько 40% росіян відмовляються повертатись у зону бойових дій.
"За наявною інформацією, через високе виснаження особового складу та низький морально-психологічний, стан окупанти вимушені проводити часті ротації. При цьому від 30 до 40% окупантів, які вертаються з України живими, відмовляються повертатись у зону бойових дій. Через це російська влада вимушена відправляти до нас свіжі, необстріляні, частини, які після зустрічі з нашими Збройними силами, також швидко втрачають свій бойовий потенціал", - сказав він.
Максим Марченко також повідомив про випадки самогубства у лавах армії РФ.
"Ті, кого залишають тут на довший строк, не витримують та самоусувають себе від життя, роблячи роботу наший військових трошки легшою", - додав очільник ОВА.
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