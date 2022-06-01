Одеситів попередили про загрозу ракетних ударів із авіації й моря
Мешканців Одеси попередили про загрозу нанесення ракетних ударів із російської стратегічної авіації та корабля у Чорному морі
Про це повідомив речник Одеської облвійськадміністрації Сергій Братчук
Ніч в Одесі та області пройшла без обстрілів. Проте ворог намагається активізувати повітряну розвідку.
"Найбільша загроза нанесення ракетних ударів від стратегічної авіації рашистів та корабля - носія КР морського базування типу "калібр", - зазначив він.
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