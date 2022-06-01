Про це йдеться у звіті оперативного командування "Південь".

Ситуація у Миколаєві

Російські окупанти продовжують вкривати підступи до своїх позицій артилерійсько-мінометним вогнем. Ворог обстрілює населені пункти касетними боєприпасами з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" та гармат ствольної далекобійної артилерії "Піон".

Сьогодні був атакований Миколаїв. Снаряди розривалися просто у дворі багатоквартирних будинків, нищили господарчі споруди, гаражі містян, пошкодили мережу електропостачання. В багатьох будинках вибиті шибки. Декілька снарядів розірвалися на городах приватних домогосподарств. Жертв та постраждалих - немає.

Ситуація на Херсонщині

На півночі Херсонщини, у районі Добрянки, ворожа ДРГ група намагалася здійснити прорив в тил підрозділів ЗСУ. Наразившись на влучну відсіч наших стрільців, відступила на вихідні позиції.

Противник проводив і повітряну розвідку безпілотником "Орлан-10". Влучним пострілом бійців нашого зенітно-ракетного підрозділу - повітряного розвідника знищено.

Втрати росіян на Півдні за добу

Наші ракетно-артилерійські підрозділи і авіація знищили 70 окупантів, самохідну артустановку, 2 зенітні установки, 2 гаубиці "Мста-Б", 4 одиниці броньованої техніки та 5 – автівок. Також подавлено 2 командно-спостережних пункти батальйонних тактичних груп противника.

Ситуація у Чорному морі та Одещині

Корабельне угруповання ворожих сил продовжує блокаду судноплавства, активізує свої дії навколо острова Зміїний, тримає напоготові до ракетного удару 2 фрегати, споряджені крилатими ракетами типу "Калібр".

На Зміїному розташовуються зенітні ракетно-гарматні комплекси, реактивні системи залпового вогню, в тому числі модернізовані, та станції радіоелектронної боротьби. Це свідчить про намір захистити від нашого ураження кораблі та про загрозу застосування озброєння по узбережжю Одещини.

Ознак підготовки десантної операції немає, але не виключені спроби підходів та висадки ДРГ на берег, чи в гирло Дуная, або демонстративний обстріл прибережних районів.

Штормом з якоря знову зірвало 2 ворожих морських міни. Одну віднесло хвилями до пологого піщаного берега Одещини, де її знешкодили, відвезли в безпечне місце і підірвали фахівці підривної команди Військово-Морських Сил. Іншу підірвали просто в морі, поки вона перебувала на безпечній відстані.

Важливе повідомлення для громадян

"Дослухайтеся до застережень сил оборони, будьте пильними та уважними, не наражайте себе на небезпеку в зонах заборонених для відвідування. Зокрема ділянки узбережжя наразі особливо небезпечні. За алгоритмами повітряної тривоги дійте оперативно і зосереджено. Отриману інформацію сприймайте критично, перевіряйте її достовірність через офіційні джерела", - йдеться у звіті.

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