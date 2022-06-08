Про це йдеться у звіті ОК "Південь".

Єдиний в'їзд та виїзд з Херсонщини функціонує через Крим.

"Посіпаки окупаційної влади продовжують просувати ідеї приєднання Херсонської області до Росії, побоюючись за свою подальшу долю, оскільки не мають підтримки місцевого населення. Ситуація загострюється щодня. Виїхати та в’їхати з окупованої області практично неможливо, лише через Крим", - пишуть у "Півдні".

Ситуація на Херсонщині

Через бойові дії пошкоджено дуже багато будинків та інфраструктури. Внаслідок обстрілів є загиблі та тяжко ранені мирні жителі, надання допомоги яким ускладнено нестачею ліків. Стабільно важка ситуація у Калинівській, Великоолександрівській, Високопільській, Нововоронцовській територіальних громадах, де йдуть бойові дії.

Ситуація на Миколаївщині

Серед ночі ворог знов накрив "Ураганом" Миколаїв. Намагаючись руйнувати інфраструктуру та промисловість обласного центру, нічними обстрілами ворог продовжує психологічний тиск на мирне населення міста. Повітряну розвідку Миколаївщини, в пошуках нових місць ударів, ворог проводив безпілотним літальним апаратом "Орлан-10", який традиційно влучно знищено нашим зенітно-ракетним підрозділом.

Втрати Росії на Півдні України

Внаслідок ефективних атак ракетно-артилерійських підрозділів - вбито 19 окупантів. Ворожої техніки, зокрема, броньованої, у Росії зменшилось на 9 одиниць.

Ситуація в Одеській області

На Одещині, в тому числі в прикордонних з Придністров’ям районах, ситуація стабільна і контрольована.

7 червня міністр оборони Росії Сергій Шойгу стверджував, що загарбники налагодили сухопутне сполучення захоплених територій на Півдні України з окупованим Кримом.

Росія знайшла варіант компенсувати численні втрати у війні з Україною, тому фальсифікує результати медоглядів призовників в окупованому Криму.

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