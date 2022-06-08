Про це йдеться у звіті оперативного командування "Південь".

У "Півдні" наголошують, що призов кримчан на війну з Україною - це черговий воєнний злочин РФ.

"Створення нових ударних угруповань не виявлено, хоча відомо, що, окупанти мають потребу у поповненні живої сили. У зв’язку із цим медкомісії військкоматів в окупованому Криму фальсифікують результати медоглядів призовників для максимального набору. Призов кримців до лав рашистського війська є суттєвим порушенням міжнародного гуманітарного права й черговим воєнним злочином", - йдеться у звіті.

7 червня міністр оборони Росії Сергій Шойгу стверджував, що загарбники налагодили сухопутне сполучення захоплених територій на Півдні України з окупованим Кримом.

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