Шойгу заявив, що РФ встановила сухопутне сполучення захоплених територій України з окупованим Кримом
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу стверджує, що загарбники налагодили сухопутне сполучення захоплених територій на Півдні України з окупованим Кримом
Про це повідомляють російські ЗМІ.
"Приступили до доставки вантажів до Маріуполя, Бердянська та Херсона. Загальна протяжність відновлених залізничних ділянок - 1200 км. Відкрито автомобільне сполучення з території Росії по материковій частині до Криму. Відновлено безперешкодне подання води Північнокримським каналом на Кримський півострів", - розповів Шойгу.
- 2 червня прокуратура розпочала розслідування незаконного вивезення викраденого Росією українського зерна через окупований Крим.
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