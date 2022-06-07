Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Приступили до доставки вантажів до Маріуполя, Бердянська та Херсона. Загальна протяжність відновлених залізничних ділянок - 1200 км. Відкрито автомобільне сполучення з території Росії по материковій частині до Криму. Відновлено безперешкодне подання води Північнокримським каналом на Кримський півострів", - розповів Шойгу.

2 червня прокуратура розпочала розслідування незаконного вивезення викраденого Росією українського зерна через окупований Крим.

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