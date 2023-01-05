Росіяни обмежили виїзд з тимчасово окупованих Бердянська й Мелітополя, - ЦНС
Загарбники надалі обмежують пересування мешканців тимчасово окупованих територій Запорізької області, для виїзду звідти жителям Бердянська й Мелітополя потрібен дозвіл "комендатури"
Про це поінформували в Центрі національного спротиву.
За новими правилами, які встановили росіяни на тимчасово захопленій території Запоріжжя, для виїзду з Мелітополя та Бердянська мешканцям потрібен дозвіл "комендатури". Потім його потрібно продемонструвати на блокпості.
Також зазначається, що окупанти проводять обшуки, аби знайти підпілля. Водночас в регіоні розгорнули підготовку до нової хвилі мобілізації в лави ворога.
"Фактично окупанти перетворили тимчасово окуповану територію на режимний об’єкт, де люди воліють часто не ходити по вулицях аби не натрапити на ворожий патруль з перевіркою. При цьому покинути об’єкт не можна", - резюмували в ЦНС.
- Нагадаємо, раніше ЦНС інформував, що російські терористи посилюють репресії на тимчасово окупованих територіях Херсонської і Луганської областей: на Херсонщині окупанти влаштували рейд по будинках українців, перевіряли техніку і приватні листування.
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