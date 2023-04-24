Росіяни обстріляла Дніпропетровщину з дронів та артилерії: пошкоджено будинки
За день ворог двічі атакував Нікопольський район Дніпропетровської області
Про це повідомили у Дніпропетровській ОВА.
За інформацією ОВА, по Марганецькій громаді росіяни вдарили снарядами з дронів та важкої артилерії.
У громаді пошкоджені 2 приватні будинки та господарська споруда. На щастя, Жертв серед населення немає.
- У понеділок, 24 квітня, ЗСУ збили 2 ворожі розвідувальні дрони та завдали 6 авіаударів по районах зосередження особового складу та техніки противника. Про основні події на фронті та на всіх напрямках оборони читайте у вечірньому зведенні Генштабу.
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