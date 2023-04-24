Про це повідомили у Дніпропетровській ОВА.

За інформацією ОВА, по Марганецькій громаді росіяни вдарили снарядами з дронів та важкої артилерії.

У громаді пошкоджені 2 приватні будинки та господарська споруда. На щастя, Жертв серед населення немає.