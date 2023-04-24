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ЗСУ збили 2 ворожі дрони та завдали 6 авіаударів по районах зосередження противника, — Генштаб

24 квітня, 2023 понедiлок
18:53
Війна з Росією ЗСУ

У понеділок, 24 квітня, ЗСУ збили 2 ворожі розвідувальні дрони та завдали 6 авіаударів по районах зосередження особового складу та техніки противника

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили зенітно-ракетний комплекс та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

У Голубівці на Луганщині окупанти переобладнали місцеву школу під медпункт

"Противник продовжує використовувати цивільну інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів у власних цілях. Зокрема у Голубівці, що на Луганщині, російські окупанти використовують одну зі шкіл як медичний пункт для надання меддопомоги своїм військовослужбовцям", - йдеться у повідомленні.

Протягом доби противник завдав 6 ракетних та 47 авіаударів по території України

Окрім того, ворог здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбито понад 30 ворожих атак. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. 

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби здійснив обстріли населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Кучерівка, Шалигіне, Іскриківщина та Попівка Сумської області, а також Окіп, Малі Проходи, Стрілеча, Нескучне, Гатище, Бударки та Чугунівка на Харківщині.

На інших напрямках ситуація така:

  • На Куп’янському напрямку ворог продовжує заходи з фортифікаційного обладнання позицій на окремих ділянках. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Тополі, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка Харківської області та Новоселівське на Луганщині.
  • На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне та Переїзне на Донеччині.
  • На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Новомаркове та Хромове. Від ворожих обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Хромове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Північне та Нью-Йорк Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії неподалік населених пунктів Новокалинове, Степове та Первомайське Донецької області, успіху не мав. Обстріляв, зокрема, Новокалинове, Авдіївку, Сєверне, Тоненьке, Первомайське, Карлівку та Невельське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку протягом доби нашими захисниками були відбиті атаки противника в районі населеного пункту Мар’їнка, а також поблизу Новомихайлівки. Ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Гостре, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка та Парасковіївка Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку протягом поточної доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка та Комар Донецької області.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести  оборонні дії. Водночас, протягом доби здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Новосілка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Червоне, Чарівне, Оріхів Запорізької області та місто Херсон.

Президент України Володимир Зеленський упевнений у здатності країни відбити вторгнення Росії та заявив, що ЗСУ готуються до контрнаступу.

Донеччина
окуповані території
окупанти
Мар’їнка
Бахмут
ракетний удар
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