Зеленський пояснив, чому Україні важливо не втратити Бахмут
Президент України Володимир Зеленський упевнений у здатності країни відбити вторгнення Росії та заявив, що ЗСУ готуються до контрнаступу
Про це розповів в Al Arabiya Зеленський.
Попри те, що деякі аналітики кажуть, що Бахмут має невелике стратегічне значення, Зеленський заявив, що Україна не відмовиться від міста.
"Ми не можемо відмовитися від Бахмута, тому що це (допоможе, - ред.) розширити фронт бойових дій і дасть російським силам і Вагнеру шанси захопити більше наших земель", – каже президент України й додає, що якщо РФ захопить місто, це може стати плацдармом для наступу на Краматорськ і Слов'янськ.
Зеленський вважає, що президент Росії Володимир Путін бореться за своє життя в Україні, а не за свою країну.
"Правда в тому, що Росія не зупиниться на Україні, і це зрозуміло всім", – сказав очільник країни. Він переконаний, що нині Україна може зупинити РФ.
Ситуацію в Україні складна, але Зеленський наголосив, що ми боремося та стаємо сильнішими.
"Сподіваємося та віримо, що щоденними здобутками ми близькі до перемоги", – наголосив президент.
Українці віддані поверненню тимчасово окупованих земель і розвитку країни.
Крім того, Зеленський анонсував підготовку до контрнаступу, водночас применшуючи вплив витоку документів США на це.
"Наша армія готується, і ми робимо все можливе для того, щоб зробити її сильнішою", – додав очільник країни.
- Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що Росія провалила зимово-весняний наступ і втратила атакувальний потенціал.
- Натомість секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що Збройні Сили України почнуть контрнаступ тільки тоді, коли будуть повністю до цього готові та отримають усе, що обіцяли партнери.
- 6 квітня видання The New York Times написало про витік засекречених документів, у яких детально описано плани США та НАТО щодо підсилення української армії перед запланованим контрнаступом. Пентагон розпочав розслідування.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який перебуває з візитом у США, заявив, що Київ і Вашингтон зберігають єдність у питанні підготовки до контрнаступу, попри витік секретних документів.
- В Україні вважають, що витік даних Пентагону не вплине на перебіг війни з Росією. Деякі плани щодо контрнаступу американцям не розкривали.
- На основі аналізу документів Пентагону стало відомо, що "постачання озброєнь" від Заходу завершиться "весняним наступом", запланованим на 30 квітня 2023 року.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що контрнаступ – це величезний комплекс різних дій, нині ЗСУ вже атакують ворога на сході.
- Російське військове керівництво планує захопити Бахмут до початку українського контрнаступу, пишуть в ISW.
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