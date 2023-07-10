Росіяни обстріляли Авдіївку та Гостре на Донеччині: 2 загиблих, 3 поранених

Про це інформує Офіс генпрокурора України.

Близько 14:40 загарбники відкрили вогонь по селищу Гостре Покровського району Донецької області. Унаслідок обстрілу загинув місцевий житель. Троє чоловіків дістали поранення, серед них батько та син. Усім їм надали медичну допомогу.

Також близько 15:00 росіяни завдали удару по місту Авдіївка. Там у власному будинку загинув чоловік.

Зазначають, що обидва населені пункти атакували з артилерії. Пошкоджено приватні домоволодіння й господарчі споруди.