Росіяни обстріляли Авдіївку та Гостре на Донеччині: 2 загиблих, 3 поранених
У понеділок, 10 липня, російські війська завдали удару по Авдіївці та селищу Гострому на Донеччині, унаслідок чого загинуло двоє людей, троє дістали поранень
Про це інформує Офіс генпрокурора України.
Близько 14:40 загарбники відкрили вогонь по селищу Гостре Покровського району Донецької області. Унаслідок обстрілу загинув місцевий житель. Троє чоловіків дістали поранення, серед них батько та син. Усім їм надали медичну допомогу.
Також близько 15:00 росіяни завдали удару по місту Авдіївка. Там у власному будинку загинув чоловік.
Зазначають, що обидва населені пункти атакували з артилерії. Пошкоджено приватні домоволодіння й господарчі споруди.
- 10 липня стало відомо, що російська окупаційна армія відкрила вогонь по бригаді рятувальників, які приїхали ліквідовувати наслідки прильоту в Костянтинівці Донецької області.
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