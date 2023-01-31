Росіяни обстріляли Бахмут, серед загиблих - неповнолітній хлопець

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"2 людини загинули внаслідок чергового артобстрілу, який стався кілька годин тому. Один із загиблих — неповнолітній хлопець", - написав він.

"Крім того, наразі відомо ще про 4 поранених цивільних", - додав Кириленко.

Чиновник зазначив, що пошкоджень зазнала аптека.

Удень 30 січня росіяни поцілили у житловий квартал у місті Курахове в Донецькій області.

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