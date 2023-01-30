Росіяни обстріляли Курахове на Донеччині, поранено людину

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Сьогодні вдень росіяни поцілили у житловий квартал – пошкоджено 5-поверхівку, 2-поверхівку та 3 приватні будинки", – написав він.

Також унаслідок обстрілу поранено одного мирного мешканця.

Голова ОВА додав, що Курахове майже щодня потерпає від ворожих обстрілів: росіяни цілеспрямовано нищать місто і вбивають цивільних.

29 січня унаслідок дій російських загарбників на території Донецької області загинув мирний житель прифронтового міста, ще один поранений у Часовому Яру

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