Росіяни обстріляли Курахове на Донеччині, поранено людину
Удень 30 січня росіяни поцілили у житловий квартал у місті Курахове в Донецькій області
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Сьогодні вдень росіяни поцілили у житловий квартал – пошкоджено 5-поверхівку, 2-поверхівку та 3 приватні будинки", – написав він.
Також унаслідок обстрілу поранено одного мирного мешканця.
Голова ОВА додав, що Курахове майже щодня потерпає від ворожих обстрілів: росіяни цілеспрямовано нищать місто і вбивають цивільних.
- 29 січня унаслідок дій російських загарбників на території Донецької області загинув мирний житель прифронтового міста, ще один поранений у Часовому Яру
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