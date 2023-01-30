Про це інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Учора стало відомо, що рашисти убили одного мирного жителя Красногорівки. Також унаслідок дій російських військ у місті Часів Яр людина зазнала поранень.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинуло 1335 українців та ще 2930 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нині встановити точну кількість жертв у тимчасово окупованих містах Маріуполь та Волноваха неможливо.

"Росія вбиває цивільних! Кожен воєнний злочинець буде покараний", - наголошує Кириленко.

Упродовж доби 28 січня через російську збройну агресію загинули четверо мешканців Донецької області, ще 17 людей отримали поранення.

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