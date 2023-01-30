На Донеччині ворог убив на лінії зіткнення місцевого жителя, ще одного поранив у Часовому Яру
29 січня унаслідок дій російських загарбників на території Донецької області загинув мирний житель прифронтового міста, ще один поранений у Часовому Яру
Про це інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Учора стало відомо, що рашисти убили одного мирного жителя Красногорівки. Також унаслідок дій російських військ у місті Часів Яр людина зазнала поранень.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинуло 1335 українців та ще 2930 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Нині встановити точну кількість жертв у тимчасово окупованих містах Маріуполь та Волноваха неможливо.
"Росія вбиває цивільних! Кожен воєнний злочинець буде покараний", - наголошує Кириленко.
- Упродовж доби 28 січня через російську збройну агресію загинули четверо мешканців Донецької області, ще 17 людей отримали поранення.
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