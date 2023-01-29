За добу Росія вбила 4 мешканців Донеччини
Упродовж доби 28 січня через російську збройну агресію загинули четверо мешканців Донецької області, ще 17 людей отримали поранення
Про це в телеграмі поінформував голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 28 січня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 3 у Костянтинівці та 1 у Бахмуті. Ще 17 людей в області зазнали поранень", - написав він.
Так, від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 1334 жителі Донеччини, ще 2929 отримали поранення. Однак ці дані не є остаточними: точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі визначити неможливо.
- Нагадаємо, ранком Генштаб повідомляв, що за добу 28 січня загарбники завдали ракетний та 32 авіаційних удари: під ворожим вогнем, зокрема, опинилася цивільна інфраструктура Донеччини й Херсонщини, є поранені й загиблі.
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