За добу Росія вбила 4 мешканців Донеччини

Про це в телеграмі поінформував голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 28 січня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 3 у Костянтинівці та 1 у Бахмуті. Ще 17 людей в області зазнали поранень", - написав він.

Так, від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 1334 жителі Донеччини, ще 2929 отримали поранення. Однак ці дані не є остаточними: точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі визначити неможливо.

Нагадаємо, ранком Генштаб повідомляв, що за добу 28 січня загарбники завдали ракетний та 32 авіаційних удари: під ворожим вогнем, зокрема, опинилася цивільна інфраструктура Донеччини й Херсонщини, є поранені й загиблі.

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