Росіяни обстріляли Часір Яр на Донеччині: дістала поранення літня жінка
Удень 1 березня російські окупанти обстріляли Часір Яр Донецької області, внаслідок чого дістала поранення літня жінка
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
"Сьогодні внаслідок обстрілу міста Часів Яр поранень отримала жінка 1948 р.н. На місце обстрілу рятувальники Донеччини виїжджали на автомобілі швидкої медичної допомоги, надали постраждалій першу домедичну допомогу й транспортували її до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.
- У ніч на 28 лютого російські окупанти поцілили у частину ДСНС у Святогірську Донецької області, внаслідок чого загинув рятувальник.
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