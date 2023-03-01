Про це повідомила пресслужба ДСНС.

"Сьогодні внаслідок обстрілу міста Часів Яр поранень отримала жінка 1948 р.н. На місце обстрілу рятувальники Донеччини виїжджали на автомобілі швидкої медичної допомоги, надали постраждалій першу домедичну допомогу й транспортували її до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.