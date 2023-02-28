Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Уночі росіяни обстріляли Святогірськ, поцілили у частину ДСНС – за попередньою інформацією, 1 рятувальник загинув, ще 4 поранені", - написав він.

"Це – усвідомлений і цинічний удар не по військових, а по тих, хто допомагає виживати цивільним навіть під час активних бойових дій", - додав Кириленко.

Також він зазначив, що за добу росіяни вбили одного цивільного на Донеччині, поранили ще дев'ятьох.