Росіяни поцілили у частину ДСНС у Святогірську на Донеччині: 1 рятувальник загинув, іще 4 поранені
У ніч на 28 лютого російські окупанти поцілили у частину ДСНС у Святогірську Донецької області, внаслідок чого загинув рятувальник
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Уночі росіяни обстріляли Святогірськ, поцілили у частину ДСНС – за попередньою інформацією, 1 рятувальник загинув, ще 4 поранені", - написав він.
"Це – усвідомлений і цинічний удар не по військових, а по тих, хто допомагає виживати цивільним навіть під час активних бойових дій", - додав Кириленко.
Також він зазначив, що за добу росіяни вбили одного цивільного на Донеччині, поранили ще дев'ятьох.
- У ніч на 27 лютого ворог завдав трьох ударів по Хмельницькому, внаслідок чого загинули двоє рятувальників.
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