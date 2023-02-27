Уночі ворог завдав трьох ударів по Хмельницькому: загинула людина, є постраждалі
У ніч з 26 на 27 лютого російські війська гатили по місту Хмельницький. Унаслідок цього сталося загоряння, загинула людина, ще 4 постраждали
Про це інформує голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
"Вночі рашисти вчергове атакували Хмельниччину", - написав очільник області.
Повідомляється, що ворог завдав трьох ударів по домівках у місті Хмельницький.
За попередньою інформацією, один мирний житель загинув, чотири отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Нині рятувальники гасять пожежу.
Нагадаємо, востаннє рашисти гатили по місту 18 лютого. Унаслідок ракетного удару було поранено двоє людей та пошкоджено вікна та балкони у 10 багатоповерхівках.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.23
Купівля 39.23Продаж 39.82
-
EUR
Купівля 41.11Продаж 41.89
- Актуальне
- Важливе