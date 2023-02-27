Про це інформує голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

"Вночі рашисти вчергове атакували Хмельниччину", - написав очільник області.

Повідомляється, що ворог завдав трьох ударів по домівках у місті Хмельницький.

За попередньою інформацією, один мирний житель загинув, чотири отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нині рятувальники гасять пожежу.

Нагадаємо, востаннє рашисти гатили по місту 18 лютого. Унаслідок ракетного удару було поранено двоє людей та пошкоджено вікна та балкони у 10 багатоповерхівках.