Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій у telegram.

Про перший вибух він повідомив о 09:03. Про повторний написав за хвилину. Вибухи сталися під час масштабної повітряної тривоги.

Пізніше Гамалій розповів, що одна ракета влучила у військовий об'єкт в місті, а інша - впала поруч та пошкодила цивільні споруди.

"На жаль, є влучання у військовий об'єкт, також є ще одне влучання поблизу зупинки громадського транспорту. Вибуховою хвилею пошкоджено цивільні будинки, три навчальні заклади, вибито сотні вікон, пошкоджено 11 автомобілів. Довє цивільних людей звернулися до лікарні за допомогою. Це чоловік та жінка. Чоловік, який має осколкове поранення, знаходився у маршрутці. Пораненим надана медична допомога. Їх стан стабільний", - написав Гамалій у telegram.

Він додав, що внаслідок російського удару спалахнула пожежа на площі 100 м кв., яку ліквідували об 11:00.

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин підтвердив, що через удар РФ у Хмельницькому пошкоджено три навчальних заклади та близько 10 багатоповерхових житлових будинків, є поранені.

"Десь півтисячі вікон і балконів знищено, пошкоджена техніка, зокрема один приватний транспортний засіб. Маємо двох поранених цивільних, осіб, але їх життю нічого не загрожує", - розповів Симчишину етері національного телемарафону.

Мер Хмельницького уточнив в telegram, що також було пошкоджено низку комерційних об’єктів, магазинів та кафе.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що росіяни здійснили запуски ракет з акваторії Чорного моря.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак написав, що ворог використовував тактичну авіацію та запустив ракети з тимчасово окупованих територій.