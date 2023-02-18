Під час ранкової ракетної атаки ППО збила два ворожих "калібри"

Про це поінформували Повітряні сили ЗСУ в телеграмі.

"18 лютого російські окупаційні війська випустили по Україні чотири крилаті ракети "Калібр" із акваторії Чорного моря. Дві ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони", - зазначили в пресслужбі.

Військові зазначили, що загроза ракетних атак залишається й надалі. Захисники закликали зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.