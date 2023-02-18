Під час ранкової ракетної атаки ППО збила два ворожих "калібри"
Ранком 18 лютого в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу, захисники збили 2 крилаті ракети "Калібр" з 4 запущених
Про це поінформували Повітряні сили ЗСУ в телеграмі.
"18 лютого російські окупаційні війська випустили по Україні чотири крилаті ракети "Калібр" із акваторії Чорного моря. Дві ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони", - зазначили в пресслужбі.
Військові зазначили, що загроза ракетних атак залишається й надалі. Захисники закликали зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.
- Ранком 18 лютого в низці областей лунала повітряна тривога: начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомляв про пуски "калібрів". Тоді у Хмельницькому пролунали вибухи.
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