Росіяни обстріляли деокупований Вовчанськ на Харківщині, є загиблі
Окупанти обстріляли з артилерії деокупований Вовчанськ, снаряди влучили в квартиру багатоповерхівки
Про це повідомляє поліція Харківської області.
29 вересня близько 18:00 окупанти здійснили артилерійський обстріл деокупованого міста Вовчанськ. Є загиблі і поранені.
"Снаряди влучили в квартиру багатоповерхівки у центрі міста. Також пошкоджений приватний будинок. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
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Нацполіція виявила понад 582 воєнні злочини російських загарбників на деокупованій території Харківщини.
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