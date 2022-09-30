Росіяни обстріляли деокупований Вовчанськ на Харківщині, є загиблі

Про це повідомляє поліція Харківської області.

29 вересня близько 18:00 окупанти здійснили артилерійський обстріл деокупованого міста Вовчанськ. Є загиблі і поранені.

"Снаряди влучили в квартиру багатоповерхівки у центрі міста. Також пошкоджений приватний будинок. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Нацполіція виявила понад 582 воєнні злочини російських загарбників на деокупованій території Харківщини.

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