На деокупованій території Харківщині зафіксували понад 580 воєнних злочинів Росії
Нацполіція виявила понад 582 воєнні злочини російських загарбників на деокупованій території Харківщини
Про це повідомила речниця МВС Альона Матвєєва, передає Укрінформ.
За її словами, таку кількість злочинів, правоохоронці зафіксували з 23 вересня.
Альона Матвєєва наголосила, що під час ексгумації масових поховань у Ізюмі виявили тіла 212 жінок, аонад 190 чоловіків, 5 дітей і 22 українських військових. Наразі не визначили стать 12 загиблих.
- 16 вересня стало відомо, що на деокупованих територіях Харківщини виявили 10 катівень, які росіяни облаштували для цивільних.
- 17 вересня у звільненій Козачій Лопані виявили катівню окупантів.
- Станом на 19 вересня на звільнених територіях Харківщини зареєстрували 292 воєнні злочини, вчинені російськими військами, більшість із яких - порушення законів і звичаїв війни.
- 20 вересня в Козачій Лопані знайшли ще дві російські катівні.
- 22 вересня в Макаровому на Харківщині правоохоронці ексгумували тіло чоловіка, якого застрелив росіянин під час окупації села.
- 26 вересня СБУ виявила чергову катівню в нещодавно деокупованому селі Липці на Харківщині.
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