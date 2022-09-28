Про це повідомила речниця МВС Альона Матвєєва, передає Укрінформ.

За її словами, таку кількість злочинів, правоохоронці зафіксували з 23 вересня.

Альона Матвєєва наголосила, що під час ексгумації масових поховань у Ізюмі виявили тіла 212 жінок, аонад 190 чоловіків, 5 дітей і 22 українських військових. Наразі не визначили стать 12 загиблих.

16 вересня стало відомо, що на деокупованих територіях Харківщини виявили 10 катівень, які росіяни облаштували для цивільних.

17 вересня у звільненій Козачій Лопані виявили катівню окупантів.

Станом на 19 вересня на звільнених територіях Харківщини зареєстрували 292 воєнні злочини, вчинені російськими військами, більшість із яких - порушення законів і звичаїв війни.

20 вересня в Козачій Лопані знайшли ще дві російські катівні.

22 вересня в Макаровому на Харківщині правоохоронці ексгумували тіло чоловіка, якого застрелив росіянин під час окупації села.

26 вересня СБУ виявила чергову катівню в нещодавно деокупованому селі Липці на Харківщині.

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