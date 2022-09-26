На деокупованій Харківщині знайшли чергову катівню окупантів
СБУ виявила чергову катівню в нещодавно деокупованому селі Липці на Харківщині
Про це повідомляє Служба Безпеки України.
Катівня, яку окупанти називали "підвалом" була облаштована у приміщенні так званої народної поліції ЛНР.
За інформацією СБУ, бойовики "ЛНР" та російські військові незаконно ув'язнювали там місцевих мешканців, які підтримували територіальну цілісність України та відмовлялися співпрацювати з ворогом. Служба безпеки також повідомляє, що до в'язнів застосовували жорстокі тортури, після чого силоміць вивозили їх на територію РФ.
СБУ зазначає, що усі зібрані докази воєнних злочинів військових РФ будуть передані до Міжнародного кримінального суду у Гаазі.
- Раніше в Харківській області вже були знайдені катівні окупантів - у Козачій Лопані та Балаклії.
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