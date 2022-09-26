На деокупованій Харківщині знайшли чергову катівню окупантів

Про це повідомляє Служба Безпеки України.

Катівня, яку окупанти називали "підвалом" була облаштована у приміщенні так званої народної поліції ЛНР.

За інформацією СБУ, бойовики "ЛНР" та російські військові незаконно ув'язнювали там місцевих мешканців, які підтримували територіальну цілісність України та відмовлялися співпрацювати з ворогом. Служба безпеки також повідомляє, що до в'язнів застосовували жорстокі тортури, після чого силоміць вивозили їх на територію РФ.

Наразі відкрито кримінальне провадження про порушення законів та звичаїв війни. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення усього кола людей, які постраждали від тортур окупантів, а також усіх воєнних злочинців, причетних до знущання з цивільного населення.

СБУ зазначає, що усі зібрані докази воєнних злочинів військових РФ будуть передані до Міжнародного кримінального суду у Гаазі.

Раніше в Харківській області вже були знайдені катівні окупантів - у Козачій Лопані та Балаклії.

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