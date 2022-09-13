Били струмом. Росіяни влаштували катівню у Балаклії

Про це повідомив керівник слідчого управління Нацполіції в області Сергій Болвінов.

Штаб окупантів дислокувався у відділку поліції, а в підвальних приміщеннях та у сусідній будівлі вони влаштували тюрму та катівню для місцевих жителів.

"Під час окупації рашисти завжди тримали у полоні мінімум 40 людей, годуючи їх двічі на день кашами без нічого, — написав Болвінов. - Вони шукали через місцевих колаборантів тих, хто служив або мав родичів в АТО. Також шукали людей, які допомагали українській армії знищувати рашистів. А у випадку, коли вони звільняли багато людей, а нових не було — хапали людей прям на вулиці біля відділу поліції. Один чоловік просидів у "тюрмі" 46 днів — рашисти знайшли фото його брата у військовій українській формі".

Слідчий також повідомив, що "найлегшим" видом тортур було катування струмом.

Болвінов також написав, що слідчі мають інформацію про вбитих жителів міста. Про загиблих відомо, що їх розстріляли на блокпосту росіяни в останній день окупації — усі деталі події ще з’ясовуються.

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