Воєнні злочини РФ: прокурори з Латвії приїздили до України перевірити факти і ознайомилися з понад 50 свідченнями

Про це заявив генеральний прокурор Латвії Юріс Стуканс, передає Delfi.

Прокурори з Латвії вислухали понад 50 свідчень, у понад 20 справах надано інформацію, яку можуть використати у розслідуванні. Слідчі збирають у тому числі аудіо- та відеозаписи. За словами Стуканса, у низці випадків прокурори виїжджали в Україну для перевірки фактів.

Латвійські правоохоронці розслідують зокрема вбивства та інші злочини, вчинені російською армією проти мирних жителів.

Раніше, 15 березня, Служба державної безпеки Латвії розпочала кримінальний процес щодо воєнних злочинів і злочинів проти миру та людяності, скоєних збройними силами Росії.

У серпні Латвія визнала Росію спонсором тероризму та закликала ЄС припинити дію віз для росіян і білорусів.

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