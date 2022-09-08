Про це повідомила Каховська міська територіальна громада у фейсбуці.

"У Каховській громаді продовжуються воєнні злочини Російської Федерації проти мирних цивільних украінців. 6 вересня озброєнними військовими РФ зі своєї квартири було забрано секретаря Каховської міської ради Ірину Гончарову та її чоловіка Володимира Ступіна", - пише Каховська міська ТГ.