Воєнні злочини РФ на Херсонщині: у Новій Каховці озброєні окупанти викрали секретарку міської ради та її чоловіка
У Новій Каховці 6 вересня озброєні окупанти викрали секретарку міської ради та її чоловіка, наразі їх тримають у відділку поліції
Про це повідомила Каховська міська територіальна громада у фейсбуці.
"У Каховській громаді продовжуються воєнні злочини Російської Федерації проти мирних цивільних украінців. 6 вересня озброєнними військовими РФ зі своєї квартири було забрано секретаря Каховської міської ради Ірину Гончарову та її чоловіка Володимира Ступіна", - пише Каховська міська ТГ.
- Росіяни продовжують терор у окупованій Новій Каховці і викрадення людей. 5 вересня у Новій Каховці росіяни викрали двох хірургів.
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