Про це написав у Телеграм глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

За словами Єрмака, Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну у боротьбі за свободу в протистоянні з Росією.

Глава Офісу президента повідомив також, що Володимир Зеленський подякував співрозмовникові за непохитну підтримку українського народу – безпекову та фінансову – з боку США.

"Лідери держав обговорили подальші кроки України на шляху до перемоги над агресором та важливість притягнення росії до відповідальності за воєнні злочини.

Вдячні нашим союзникам за підтримку. Переможемо", - написав Андрій Єрмак.

Відтак повідомлення про телефонну розмову з'явилося і в Twitter Володимира Зеленського.

"Подякував США за непохитну підтримку українського народу – безпекову та фінансову. Ми обговорили подальші кроки України на шляху до перемоги над агресором та важливість притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини", - написав глава держави.

24 серпня Зеленський закликав розслідувати російський воєнний злочин в Оленівці та щоб місія ООН перевірила умови утримання військовополонених.

Того ж дня Байден оголосив про виділення нового пакету військової допомоги Україні на майже $3 млрд.

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