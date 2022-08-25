Зеленський та Байден обговорили перспективу співпраці та притягнення РФ до відповідальності за воєнні злочини
Президент України провів телефонну розмову з лідером США
Про це написав у Телеграм глава Офісу президента України Андрій Єрмак.
За словами Єрмака, Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну у боротьбі за свободу в протистоянні з Росією.
Глава Офісу президента повідомив також, що Володимир Зеленський подякував співрозмовникові за непохитну підтримку українського народу – безпекову та фінансову – з боку США.
"Лідери держав обговорили подальші кроки України на шляху до перемоги над агресором та важливість притягнення росії до відповідальності за воєнні злочини.
Вдячні нашим союзникам за підтримку. Переможемо", - написав Андрій Єрмак.
Відтак повідомлення про телефонну розмову з'явилося і в Twitter Володимира Зеленського.
"Подякував США за непохитну підтримку українського народу – безпекову та фінансову. Ми обговорили подальші кроки України на шляху до перемоги над агресором та важливість притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини", - написав глава держави.
- 24 серпня Зеленський закликав розслідувати російський воєнний злочин в Оленівці та щоб місія ООН перевірила умови утримання військовополонених.
- Того ж дня Байден оголосив про виділення нового пакету військової допомоги Україні на майже $3 млрд.
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