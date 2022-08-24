Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Як йдеться у повідомленні, президент США Джо Байден сьогодні, 24 серпня, оголосив про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі $2,98 млрд.

"Це дозволить Україні придбати системи протиповітряної оборони, артилерійські системи та боєприпаси, протиракетні безпілотні повітряні системи та радари, щоб вона могла продовжувати захищати себе у довгостроковій перспективі", - сказав президент США.

Також Байден висловив свою підтримку усім українцям і привітав Україну з Днем Незалежності.

"Я знаю, що цей День Незалежності гірко-солодкий для багатьох українців, оскільки тисячі людей вбито чи поранено, мільйони змушені залишити свої будинки, і багато інших стали жертвами звірств та нападів з боку Росії. Але шість місяців нещадних атак лише зміцнили гордість українців за себе, за свою країну та за 31 рік своєї незалежності. Сьогодні й щодня ми стоїмо разом з українським народом, щоб проголосити, що темрява, яка рухає самодержавством, не може зрівнятися з полумʼям свободи, яке висвітлює душі вільних людей", - сказав Байден.

Також міністр фінансів Сергій Марченко у фейсбуці повідомив, що Україна сьогодні, 24 серпня, отримає від США $3 млрд грантової допомоги.

"Сьогодні ми не тільки відзначаємо 31-у річницю Незалежності, але й маємо її відстоювати в умовах повномасштабної війни. І у мене немає сумнівів, що наша боротьба завершиться перемогою над агресором! У цей день є позитивні новини з фінансового фронту. Сьогодні отримаємо від США $3 млрд до державного бюджету у формі безповоротного гранту. Кошти надійдуть через механізм Світового Банку. Вдячний нашим американським партнерам та команді Світового банку за потужну підтримку України. Грантова допомога є вагомим подарунком для нашої країни у День Незалежності України", - пише Марченко.

Раніше повідомлялося, що прямий дефіцит бюджету України становить $5 млрд в місяць. Лише 7% з тої фінансової допомоги, яку нам надали партнери, є грантовими коштами. Тобто тими, які не потрібно буде повертати. Все решта є кредитними коштами. Так на пільгових умовах та на довгострокових термінах, але кредитів. І ще декілька цікавих цифр.

Бюджет на 2023 рік потребує перегляду видатків в усіх сферах, а також передбачає пошук коштів для фінансування його дефіциту.

Станом на 13:00 середи, 24 серпня, долар в Україні купують в середньому по 40,85 грн, продають - по 41,00 грн, євро - по 40,60 грн і 40,90 грн відповідно

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