Прямий дефіцит бюджету України становить $5 млрд в місяць, - економіст Пендзин

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Сьогодні потужність української економіки є надзвичайно низькою. За травень на соціальні виплати та війну з бюджету було витрачено понад 240 млрд грн, а фактичні надходження від оподаткування становили 83 млрд грн. Прямий дефіцит бюджету України становить 5 млрд грн в місяць. Ми маємо розуміти, що це не інвестиційні проєкти. На війну з бюджету України було витрачено понад 120 млрд грн. Також з бюджету України дуже великі кошти витрачаються на соціальні виплати. Україна несе достатньо велике соціальне навантаження", - пояснив Пендзин.

Пендзин також додав, що лише 7% з тих коштів, які Україна отримала, як фінансову допомогу, надавались у вигляді грантів.

"Лише 7% з тої фінансової допомоги, яку нам надали партнери, є грантовими коштами. Тобто тими, які не потрібно буде повертати. Все решта є кредитними коштами. Так на пільгових умовах та на довгострокових термінах, але кредитів. І ще декілька цікавих цифр. Міжнародна організація оприлюднила за 100 днів війни в Україні дуже цікавий звіт. За 100 днів війни Україна втратила 4,8 млн робочих місць. Це трішки менш як 30% від загального ринку праці. Також вони ж подають дані, що якщо війна буде тривати ще пів року, то Україна може втратити до 7 млн робочих місць. Однак, якщо війна закінчиться швидше, то ми зможемо достатньо швидко відновити 3,5 млн робочих місць", - додав Пендзин.

17 травня президент України Володимир Зеленський звернувся до країн "Великої сімки" з проханням виділити $50 млрд на наступні пів року, аби покрити дефіцит бюджету

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