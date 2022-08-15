Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю для РБК-Україна.

Як йдеться у повідомленні, міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив, що бюджет на наступний рік буде жорсткий, оскільки ми перебуваємо в умовах війни.

"Бюджет буде надзвичайно жорсткий. Це бюджет можливостей в умовах війни. Але при цьому є надія, що ми зможемо його профінансувати. Ключове завдання – знаходження коштів, в тому числі за допомогою наших партнерів-країн, щоб профінансувати дефіцит бюджету", - зауважив Марченко.

Мінфін перегляне усі видатки на 2023 рік, не лише у військовій галузі, а й в медицині, освіті та інших.

"Не буде видатків, які не будуть переглянуті. По всім сферам однозначно буде перегляд всіх видатків, оптимізація. У нас бюджет виходить з одного боку надзвичайно складний, тому що складний рік, складні макропоказники, які важко об'єктивно оцінити, багато невідомих. Але з іншого боку – достатньо простий. Оскільки ми маємо профінансувати пенсії пенсіонерам, зарплати медикам, освітянам, соціальний захист громадян, виплати внутрішньо переміщеним особам і кошти на військову кампанію, на армію", - сказав Марченко.

РБК-України пише, що курс гривні, який закладається у бюджет Нацбанком, досить нестабільний. У липні 2022 року Нацбанк підвищив фіксований курс на 25%.

Також міністр зазначив, що наразі курс гривні на наступний рік поки не публічний, однак там нормальні цифри.

"Курс ще не публічний. Я не хочу створювати очікування. Але там цифри не катастрофічні. Є сподівання, що більш-менш всі баланси будуть збережені", - додав він.

НБУ 21 липня 2022 року скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5686 грн/дол. Такі заходи необхідні для збалансування валютного ринку та підтримання стійкості економіки в умовах війни.

США схвалили допомогу Україні в $1 млрд, закладену в оборонний бюджет на 2023 рік.

Станом на ранок 15 серпня долар в обмінниках у середньому коштує 40,10 грн, а за євро просять - 40,90 грн.

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