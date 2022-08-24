Зеленський закликав розслідувати російський воєнний злочин в Оленівці та щоб місія ООН перевірила умови утримання військовополонених
Президент України Володимир Зеленський закликав розслідувати воєнний злочин РФ в Оленівці та щоб місія ООН перевірила умови утримання військовополонених
Про це президент заявив під час засідання Ради безпеки ООН.
"Росію треба притягнути до відповідальності за злочин агресії проти України. Резолюцію про це буде подано перед 77 Генеральною Асамблеєю", - сказав він.
Раніше Зеленський наголошував, що засудження Росії з боку світової спільноти за масове вбивство полонених в Оленівці недостатньо.
"Формальне юридичне визнання Росії державою-терористом від держдепу США потрібне не як політичний жест, а як дієвий захист вільного світу. Це розірве економічні й бізнесові зв'язки, які інакше Росія зберігатиме", - наголосив голова держави.
- 24 серпня Рада безпеки ООН проводить засідання, присвячене широкому спектру питань, пов’язаних із наслідками повномасштабної російської війни проти України.
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