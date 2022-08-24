Засідання Ради безпеки ООН, присвячене наслідкам російського вторгнення в Україну: онлайн-трансляція
24 серпня Рада безпеки ООН проводить засідання, присвячене широкому спектру питань, пов’язаних із наслідками повномасштабної російської війни проти України
Подію транслює телеканал "Еспресо".
Ініціаторами засідання Радбезу ООН виступили США та європейські країни, які взаємодіють з українською делегацією в ООН. За ініціативи України розгляд цього питання відбувається в День Незалежності, а також у зв’язку з півріччям повномасштабного російського вторгнення.
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