Подію транслює телеканал "Еспресо".

Ініціаторами засідання Радбезу ООН виступили США та європейські країни, які взаємодіють з українською делегацією в ООН. За ініціативи України розгляд цього питання відбувається в День Незалежності, а також у зв’язку з півріччям повномасштабного російського вторгнення.

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