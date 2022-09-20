У Козачій Лопані на Харківщині виявили нові катівні, де окупанти піддавали мирних жителів тортурам
У Козачій Лопані під час окупації російська армія піддавала цивільних тортурам – виявлено дві катівні
Про це повідомили в telegram-каналі Офісу генерального прокурора.
"20 вересня прокури Дергачівської окружної прокуратури Харківської області провели огляд двох підвальних приміщень у смт Козача Лопань, де російська армія катувала цивільних під час окупації", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що катівні були облаштовані у підвалах залізничного вокзалу та місцевого магазину. Російські військові насильно утримували людей, піддавали їх тортурам, фізичному та психологічному насиллю.
Наразі встановлюються потерпілі від рук військовослужбовців країни-агресора. Наразі правоохоронці збирають доказову базу для встановлення правосуддя над російськими військовими.
Слідчі дії здійснюються в рамках кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).
- 16 вересня стало відомо, що на деокупованих територіях Харківщини виявили 10 катівень, які росіяни облаштували для цивільних.
- 17 вересня у звільненій Козачій Лопані виявили катівню окупантів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.42
Купівля 40.42Продаж 41.33
-
EUR
Купівля 40Продаж 41.14
- Актуальне
- Важливе