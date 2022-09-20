Про це повідомили в telegram-каналі Офісу генерального прокурора.

"20 вересня прокури Дергачівської окружної прокуратури Харківської області провели огляд двох підвальних приміщень у смт Козача Лопань, де російська армія катувала цивільних під час окупації", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що катівні були облаштовані у підвалах залізничного вокзалу та місцевого магазину. Російські військові насильно утримували людей, піддавали їх тортурам, фізичному та психологічному насиллю.

Наразі встановлюються потерпілі від рук військовослужбовців країни-агресора. Наразі правоохоронці збирають доказову базу для встановлення правосуддя над російськими військовими.

Слідчі дії здійснюються в рамках кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

16 вересня стало відомо, що на деокупованих територіях Харківщини виявили 10 катівень, які росіяни облаштували для цивільних.

17 вересня у звільненій Козачій Лопані виявили катівню окупантів.

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