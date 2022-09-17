У звільненій Козачій Лопані виявили катівню окупантів
Прокурори провели огляд у підвальному приміщенні так званої народної міліції в смт Козача Лопань, де під час окупації російська армія катувала людей
Про це повідомили в telegram-каналі Офісу Генерального прокурора.
"17 вересня керівництво Дергачівської окружної прокуратури Харківської області в рамках кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України) провело огляд у приміщенні так званої народної міліції смт Козача Лопань, - йдеться у повідомленні.
Стало відомо, що під час окупації населеного пункту представники РФ створили псевдоправоохоронний орган, у підвальному приміщенні якого облаштували катівню, де піддавали тортурам цивільне населення. Під час огляду вилучено документи, що підтверджують функціонування псевдовідділу поліції.
Наразі встановлено осіб, які працювали на представників країни-агресора у смт Козача Лопань, вживаються заходи щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності.
- Під час брифінгу Клименко також повідомив, що на звільнених територіях Харківщини були знайдені 50 тіл цивільних та близько 445 могил у місці масового поховання.
- 16 вересня стало відомо, що на деокупованих територіях Харківщини виявили 10 катівень, які росіяни облаштували для цивільних.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.97
Купівля 39.97Продаж 40.83
-
EUR
Купівля 39.67Продаж 40.77
- Актуальне
- Важливе