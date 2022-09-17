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Головна війна з Росією У звільненій Козачій Лопані виявили катівню окупантів

У звільненій Козачій Лопані виявили катівню окупантів

17 вересня, 2022 субота
18:03
війна з Росією У звільненій Козачій Лопані виявили катівню окупантів

Прокурори провели огляд у підвальному приміщенні так званої народної міліції в смт Козача Лопань, де під час окупації російська армія катувала людей

Про це повідомили в telegram-каналі Офісу Генерального прокурора.

"17 вересня керівництво Дергачівської окружної прокуратури Харківської області в рамках кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України) провело огляд у приміщенні так званої народної міліції смт Козача Лопань, - йдеться у повідомленні.

Стало відомо, що під час окупації населеного пункту представники РФ створили псевдоправоохоронний орган, у підвальному приміщенні якого облаштували катівню, де піддавали тортурам цивільне населення. Під час огляду вилучено документи, що підтверджують функціонування псевдовідділу поліції.

                                                           

Наразі встановлено осіб, які працювали на представників країни-агресора у смт Козача Лопань, вживаються заходи щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності.

 

  • Під час брифінгу Клименко також повідомив, що на звільнених територіях Харківщини були знайдені 50 тіл цивільних та близько 445 могил у місці масового поховання.
  • 16 вересня стало відомо, що на деокупованих територіях Харківщини виявили 10 катівень, які росіяни облаштували для цивільних.

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Генеральна прокуратура
окупанти
Харківщина
Офіс генпрокурора
наступ ЗСУ
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