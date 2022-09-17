У звільненій Козачій Лопані виявили катівню окупантів

Про це повідомили в telegram-каналі Офісу Генерального прокурора.

"17 вересня керівництво Дергачівської окружної прокуратури Харківської області в рамках кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України) провело огляд у приміщенні так званої народної міліції смт Козача Лопань, - йдеться у повідомленні.

Стало відомо, що під час окупації населеного пункту представники РФ створили псевдоправоохоронний орган, у підвальному приміщенні якого облаштували катівню, де піддавали тортурам цивільне населення. Під час огляду вилучено документи, що підтверджують функціонування псевдовідділу поліції.

Наразі встановлено осіб, які працювали на представників країни-агресора у смт Козача Лопань, вживаються заходи щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Під час брифінгу Клименко також повідомив, що на звільнених територіях Харківщини були знайдені 50 тіл цивільних та близько 445 могил у місці масового поховання.

16 вересня стало відомо, що на деокупованих територіях Харківщини виявили 10 катівень, які росіяни облаштували для цивільних.

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