Росіяни обстріляли Донеччину, є поранений у Авдіївці
Протягом доби 27 листопада росіяни обстріляли Донеччину, в Авдіївці поранено людину та пошкоджено будинок, у Лимані пошкоджено два будинки, один знищено
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у телеграмі.
Він зазначив, що внаслідок ранкового обстрілу Авдіївки поранено одну людину та пошкоджено будинок. Кириленко також повідомляє про поодинокі обстріли у Вугледарі, Мар'їнці, Красногорівці та селі Костянтинівка. Зазначається, що жертв немає.
На півночі області ракетного удару зазнав Лиман - один будинок знищено, ще два пошкоджено, обійшлося без жертв.
Очільник ОВА також нагадав, що на Донеччині цілодобово працюють 169 Пунктів незламності.
- Британська розвідка повідомила, що російські окупати намагаються здійснити оперативний прорив в районі Вугледара та Павлівки, аби розпочати великий наступ на півночі Донеччини.
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