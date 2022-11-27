Росіяни обстріляли Донеччину, є поранений у Авдіївці

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у телеграмі.

Він зазначив, що внаслідок ранкового обстрілу Авдіївки поранено одну людину та пошкоджено будинок. Кириленко також повідомляє про поодинокі обстріли у Вугледарі, Мар'їнці, Красногорівці та селі Костянтинівка. Зазначається, що жертв немає.

На півночі області ракетного удару зазнав Лиман - один будинок знищено, ще два пошкоджено, обійшлося без жертв.

Очільник ОВА також нагадав, що на Донеччині цілодобово працюють 169 Пунктів незламності.

Британська розвідка повідомила, що російські окупати намагаються здійснити оперативний прорив в районі Вугледара та Павлівки, аби розпочати великий наступ на півночі Донеччини.

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