Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що район Павлівки та Вугледару в південно-центральній частині Донецької області став ареною інтенсивних бойових дій протягом останніх двох тижнів, хоча мало території перейшло з рук в руки.

Україна та Росія зосередили поблизу цих населених пунктів значні сили, причому російська піхота зазнала великих втрат.

"Поблизу Вугледара та Павлівки продовжуються запеклі бої, частково тому, що Росія вважає, що вони можуть стати стартовою точкою для майбутнього великого наступу на північ, щоб захопити решту контрольованої Україною Донецької області. Проте РФ навряд чи вдасться сконцентрувати достатньо якісних сил для здійснення оперативного прориву", - дійшли висновку в британській розвідці.

22 листопада військовий експерт Роман Світан назвав Павлівку на Донеччині гарним плацдармом для знищення військ РФ.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb