Павлівка на Донеччині - це дуже гарний плацдарм для знищення військ РФ, - військовий експерт Світан
Павлівка Донецької області - це точка прикладання сили для російських військ, хоча саме по собі село значення не має
Про це у ефірі Еспресо заявив військовий експерт Роман Світан.
"Павлівка на Донеччині - це південний захід Вугледару. Це плацдарм перед Вугледаром, який з точки зору військ РФ не дасть нашому угрупованню виходити на Волноваху і рухатися далі на Маріуполь. Росіяни намагаються взяти Павлівку, їх туди направили не зовсім розумні керівники. Сама Павлівка в низині від Вугледару, де стоїть наша артилерія", - зазначив він.
За його словами, ця артилерія російський гарнізон перемішує з землею.
"Росіяни закріпитися не можуть, оскільки арта вже пристрілялась. Моряків з Владивостоку в перші дні там як мінімум переполовинили. Для них зараз - це точка прикладання сили, хоча сама по собі Павлівка значення не має. Якщо вони зачепились, для нас це дуже гарний плацдарм для знищення російських військ", - підсумував Світан.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.83
Купівля 39.83Продаж 40.51
-
EUR
Купівля 40.11Продаж 41.22
- Актуальне
- Важливе