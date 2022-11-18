Про це у ефірі Еспресо заявив військовий експерт Роман Світан.

"Павлівка на Донеччині - це південний захід Вугледару. Це плацдарм перед Вугледаром, який з точки зору військ РФ не дасть нашому угрупованню виходити на Волноваху і рухатися далі на Маріуполь. Росіяни намагаються взяти Павлівку, їх туди направили не зовсім розумні керівники. Сама Павлівка в низині від Вугледару, де стоїть наша артилерія", - зазначив він.

За його словами, ця артилерія російський гарнізон перемішує з землею.

"Росіяни закріпитися не можуть, оскільки арта вже пристрілялась. Моряків з Владивостоку в перші дні там як мінімум переполовинили. Для них зараз - це точка прикладання сили, хоча сама по собі Павлівка значення не має. Якщо вони зачепились, для нас це дуже гарний плацдарм для знищення російських військ", - підсумував Світан.