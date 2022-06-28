Росіяни обстріляли дві громади на Дніпропетровщині

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграм.

"Тривожна ніч з обстрілами. Ворог знову поцілив по Криворізькому району - ударив по Широківській та Зеленодольській громадах. Попередньо, без постраждалих", - написав він.

Ворог цілеспрямовано стріляє і випускає ракети по звичайних людях, додав він і закликав не ігноруати сигнали тривоги.

Нагадаємо, 27 червня російські військові завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області, за попередніми даними загинуло 18 людей.

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